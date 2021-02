'Saudi-Arabië gaat olieproductie spoedig weer verhogen'

Energie is ruimte en veel ruimte over is er niet in Nederland met zijn 17,7 miljoen inwoners en dit aantal stijgt nog steeds, ondanks de Covid.

De zon schijnt in de winter minder en ook niet ‘s nachts. De gigantische windmolens zijn van 2 kilometer ver nog te horen ‘s nachts en dus kunnen ze niet dichtbij bevolkt gebied gebouwd worden. Dus in de noordzee. Maar daar zijn ook veel claims. Trouwens de metalen die gebruikt worden voor bouw van de molens lossen langAam op in zeewater met alle gevolgen van dien. Vissen verhuizen omdat ze niet tegen trillingen van de molens kunnen.In een molen worden tot nu toe nog vele kilo’s zeldzame aarde gebruikt en deze zijn inderdaad zeldzaam en wordt gevonden vooral in China.

Er dient een gebied van minstens 2400 km2 met windmolens gebouwd te worden wil men Nederland voorzien van electriciteit. Maar soms waait het minder op de noordzee. Of stormt het. Als iedereen op bepaalde uren zijn electrische auto laadt kan het net deze piek niet aan.

Dus problemen te over en niet altijd schuld geven aan Shell, want wie gebruikt de olie of gas zelf uiteindelijk? We hebben nu eenmaal transitie energie nodig.

Trouwens, vroeger had je ijstijd en toen was er helemaal geen sprake van teveel of te weinig CO2 , maar werd het koud en later warmer door bepaalde oorzaken.

Teveel mensen is zeker een grote factor voor wat betreft toename van vervuiling en energie verbruik. Derhalve geboorteregeling ptopageren. Maar zelfs bij twee kinderen genoeg is er nog sprake van verdubbeling van het aantal mensen indien een gezin van 2 naar 4 mensen gaat.

Energie is ruimte. Ga de discussie hierover nou aan.