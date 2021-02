'Belastingschuld door corona dreigt bedrijven fataal te worden'

quote: Blenheim schreef op 17 februari 2021 10:21:

Wat is er toch mis met jullie? Lange tijd kon ik dit soort geluiden negeren en afdoen als zonderlingen, maar men blijft zich volharden in dit soort onzin. Er is niks mis met de NPO, er is iets mis met jullie. Als je dan een patroon zou moeten ontdekken, is het dat domheid zich voortplant, het onderwijs niet in staat is dat te corrigeren en er teveel tijd voorhanden is voor allerlei fantasten.

Andere mensen uitmaken voor dom terwijl je ze niet kent: je hebt er zelf niets aan en de rest van de wereld ook niet. Ironisch genoeg is dat de definitie van domheid.Er is van alles mis met de NPO/NOS. Om te beginnen bij de overduidelijke politieke belangenverstrengeling: de NPO wordt voor het overgrote deel gefinancierd door de overheid. Zolang politieke partijen aan de macht blijven die pro-publieke omroep zijn, krijgt de publieke omroep geld. Simpel. De NPO/NOS/publieke omroepen MOETEN dus politieke partijen steunen die pro-PO subsidie zijn, anders verliezen ze hun bestaansrecht.Lijkt me duidelijk? Daar tegen zijn is helemaal niets doms aan. Publieke omroep = politieke propaganda voor pro-publieke omroep partijen.Heel veel mensen willen dat niet geloven, want die leren vanaf de basisschool dat de publieke omroep "onafhankelijk" is. En voor die mensen heb ik het volgende mooie zinnetje:“The greatest trick the Devil ever pulled was convincing the world he didn’t exist.”