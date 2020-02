ASML haalt 750 miljoen op met plaatsing obligaties

ASML plaatst met succes obligatiesFONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURSASML288,45 -4,50 -1,54 % Euronext Amsterdam(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft maandag met succes 750 miljoen euro opgehaald met de plaatsing van zogeheten eurobonds. Dit maakte de toeleverancier van de halfgeleiderindustrie uit Veldhoven nabeurs bekend.Het betreft obligaties die in 2030 aflopen met een coupon van 0,25 procent.De opbrengst van de obligaties wordt gebruikt voor algemene doeleinden, waaronder investeringen, maar ook voor de inkoop van eigen aandelen.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.