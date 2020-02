'ASR krikt operationele winst op ondanks lage rente'

Gepubliceerd op | Views: 182 | Onderwerpen: ASR, rente

AMSTERDAM (AFN) - ASR heeft afgelopen jaar zijn operationele winst opgevoerd ten opzichte van 2018, ondanks de aanhoudende lage rente op de financiële markten. Die voorspelling van analisten komt naar voren uit een consensus die de verzekeraar op zijn eigen website heeft geplaatst. Volgens kenners is ASR bestand tegen de lage rente dankzij zijn strategie om renterisico's af te dekken. ASR publiceert woensdag resultaten.

De operationele winst steeg volgens de consensus in het afgelopen jaar tot 848 miljoen euro, vergeleken met 742 miljoen euro een jaar eerder. Ook de winstgevendheid nam toe: het operationele rendement op eigen vermogen dikte aan tot 14,8 procent van 14,2 procent in 2018. Dit komt hoger uit dan de bandbreedte waar de financiële instelling zelf naar streeft, tussen de 12 en 14 procent. Een consensus over het nettoresultaat werd niet verstrekt.

ASR kan waarschijnlijk tevreden terugblikken op de prestaties van zijn twee grootste divisies, ramen de marktvorsers. Bij levensverzekeringen loopt de operationele winst naar verwachting op tot 703 miljoen euro van 664 miljoen euro een jaar eerder. Dat kan ASR deels danken aan kostenbesparingen. De verzekeraar bracht eind vorig jaar duizenden polissen naar één systeem in plaats van negen verschillende systemen. Het schadebedrijf zet naar verwachting een operationele winst van 221 miljoen euro in de boeken tegen 145 miljoen euro in 2018. Overigens gingen ook de premies voor beide divisies omhoog in de verslagperiode, denken analisten.

Overnames

De kapitaalbuffer, berekend volgens de Europese norm (Solvency II) kwam volgens de kenners uit op 191 procent. Dat is hetzelfde niveau als in de eerste helft van vorig jaar.

ASR groeide in het afgelopen jaar mede dankzij overnames. Zo lijfde de verzekeraar branchegenoot Veherex in, wat de positie van ASR op de markt voor inkomensverzekeringen en diensten voor duurzame inzetbaarheid moet versterken. Veherex is de inkomensverzekeraar van onder meer NS-personeel en het Spoorwegpensioenfonds. Ook voegde ASR in 2019 de levensverzekeringen van het zorgcollectief VvAA toe aan zijn portefeuille.