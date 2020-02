ASMI rondt aandeleninkoopprogramma af

Gepubliceerd op | Views: 333

ALMERE (AFN) - Chiptoeleverancier ASMI heeft zijn aandeleninkoopprogramma van 100 miljoen euro afgerond. Dat programma begon op 1 november. In totaal werden 984.279 aandelen ingekocht voor een gemiddelde prijs van 101,60 euro per stuk.

ASMI kondigde in juli vorig jaar aan dat er goedkeuring was gegeven voor de inkoop. Het is de bedoeling dat meeste ingekochte aandelen worden ingetrokken. ASMI zal dit voorstel voorleggen op de jaarvergadering van dit jaar.