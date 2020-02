'VS willen meer hobbels voor China opwerpen'

Gepubliceerd op | Views: 2.548 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse regering wil met extra handelsbeperkingen voorkomen dat China Amerikaanse apparatuur kan gebruiken om chips mee te maken. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. De plannen zijn nog niet definitief en het is ook nog niet zeker dat de regels worden ingevoerd.

Het Amerikaanse ministerie van Handel zou werken aan aanpassingen aan een regel die de toegang tot bepaalde soorten Amerikaanse producten voor buitenlandse bedrijven beperkt. Het gaat dan vooral om technologie die militaire toepassingen heeft of de nationale veiligheid van de VS in gevaar kan brengen. Chipfabrieken van buiten de Verenigde Staten zouden dan een licentie moeten krijgen om die technologie te mogen gebruiken.

De mogelijke regelverandering komt nog bovenop een andere aanscherping van de regels die Amerikaanse bedrijven verbiedt om zaken te doen met het Chinese telecombedrijf Huawei. De VS lopen al langer te hoop tegen dat bedrijf omdat de telecomapparatuur gebruikt zou worden door China om in andere landen te spioneren. Huawei ontkent dat overigens.