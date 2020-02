'Just Eat Takeaway heeft veel mogelijkheden'

Gepubliceerd op | Views: 130

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De aandelen van voedselbezorgreus Just Eat Takeaway zouden nog stevig door kunnen stijgen in waarde. Het fusiebedrijf heeft veel knoppen om aan te draaien om dat mogelijk te maken, stellen analisten van Barclays. Zo zou Just Eat Takeaway op bepaalde markten nog kunnen groeien, maar ook bijvoorbeeld onderdelen kunnen afstoten of kiezen voor verdere consolidatie.

Barclays heeft een overweight-advies voor Just Eat. Het aandeel Just Eat Takeaway stond maandag rond 11.45 uur in Amsterdam 1,2 procent lager op 92,95 euro.