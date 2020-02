'Openingswinst voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 767

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal maandag naar verwachting met winst openen. Ook elders in Europa lijken de beurzen hoger te beginnen aan de nieuwe drukke cijferweek. Op het Damrak komen later deze week onder meer verzekeraar ASR, biotechnologiebedrijf Galapagos, luchtvaartconcern Air France-KLM en bouwers BAM en Heijmans met cijfers. Wall Street is gesloten vanwege President's Day.

Verder blijven beleggers gespitst op ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Het dodental als gevolg van het virus in China is gestegen tot 1765. Het aantal Chinese besmettingsgevallen is de 70.000 gepasseerd.

Aan het handelsfront verhogen de Verenigde Staten de importheffing op vliegtuigen van Europese makelij. Het nieuwe tarief van 15 procent gaat op 18 maart in. Nu geldt nog een importheffing van 10 procent. Het importtarief maakt deel uit van de represaillemaatregelen die de VS hebben genomen vanwege illegale Europese subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus.

Arcadis

Bij de bedrijven slaat Arcadis de handen ineen met het Amerikaanse ABS Materials. Samen gaan ze werken aan het verwijderen van de chemische stoffengroep PFAS uit water. Over de deal zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

Topman Rob van Wingerden vertrekt als zijn termijn in april afloopt bij bouwbedrijf BAM. Dat besluit is volgens de bouwer "in goed overleg" genomen.

Volkswagen

Softwarebedrijf Tie Kinetix liet weten het bedrijfsonderdeel ‘Google-Ads-for-the-Channel’ en Demand Generation te verkopen aan Impartner Inc. De transactie heeft een waarde van 6 miljoen euro in contanten.

Volkswagen houdt zijn fabrieken in China, die het samen met het Chinese Shanghai Automotive (SAIC) bestiert, een week langer dicht tot zeker 24 februari vanwege het coronavirus. De Duitse autobouwer ziet zich daartoe genoodzaakt omdat het kampt met problemen in de toeleveringsketens en de logistiek. Ook kan veel van het personeel van de fabrieken vanwege de beperkte reismogelijkheden niet op het werk komen.

Olie

De beurs in Shanghai (plus 2,1 procent) ging maandag stevig vooruit dankzij nieuwe stimuleringsmaatregelen van de Chinese centrale bank om de economische impact van het coronavirus te beperken. In Tokio eindigde de Nikkei 0,7 procent lager na een sterker dan verwachte krimp van de Japanse economie in het afgelopen kwartaal.

De euro was 1,0834 dollar waard, tegen 1,0843 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 52,11 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 57,38 dollar per vat.