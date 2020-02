General Motors vertrekt uit Australië

Gepubliceerd op | Views: 234 | Onderwerpen: Australië

DETROIT (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse automaker General Motors (GM) vertrekt uit Australië en Nieuw-Zeeland. Ook trekken de Amerikanen de deur achter zich dicht in Thailand. Een fabriek daar verkoopt het bedrijf aan de Chinese branchegenoot Great Wall Motor Company.

Door het vertrek uit Australië komt er een einde aan het merk Holden. Dat in 1856 opgerichte bedrijf begon begin vorige eeuw auto's te produceren en in 1948 kwam de eerste volledig in Australië ontworpen en gebouwde Holden op de markt. Het bedrijf was jarenlang marktleider, maar heeft nu nog maar ongeveer 4 procent van de markt in handen.

Vanwege het vertrek uit de drie landen zet General Motors een afschrijving van bijna 1,1 miljard dollar in de boeken. GM is al langer bezig met het afstoten van verlieslatende onderdelen zoals Opel en het vertrek uit landen waar niet genoeg wordt verdiend.

Met het vertrek uit Australië, Nieuw-Zeeland en Thailand richt GM zich vooral op thuismarkt de Verenigde Staten. Ook in China, Mexico en Zuid-Amerika blijft het bedrijf actief.