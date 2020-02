Volkswagen houdt Chinese fabrieken langer dicht

Jongens, dat de beurzen hoger beginnen, is toch logisch.

De rente van de banken is negatief.

QE (= letterlijk kwantitatieve geldverruiming; niét: kwalitatieve geldverruiming).



En last but not least: de beurzen krijgen in de gaten dat de WHO verschrikkelijk overdrijft met Corona ('n zacht griepje). De WHO liegt niet, maar ze omschrijven steeds op 'n dramatische manier hoe je deze griep kunt krijgen en wat de kenmerken van griep zijn.