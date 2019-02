'Onduidelijk of dip in groei tijdelijk is'

Gepubliceerd op | Views: 522

MADRID (AFN/BLOOMBERG) - De afzwakking van de economische groei in Europa is ,,significant''. Maar het is nog niet duidelijk of het om een tijdelijke dip gaat of niet. Dat heeft de Franse centralebankpresident en ECB-bestuurder François Villeroy de Galhau gezegd in een interview met de Spaanse krant El País.

Volgens hem kan de Europese Centrale Bank (ECB) besluiten de rente voorlopig nog niet te verhogen als blijkt dat een heropleving van de groei in de eurozone op zich laat wachten. Dat is iets wat komende tijd duidelijk moet worden.

Het grootste probleem waar het eurogebied nu mee kampt is ,,wereldwijde politieke onzekerheid'', aldus Villeroy. ,,Als politieke leiders in staat zijn in de komende maanden deze onzekerheid te verminderen, zou dit het economische beeld aanzienlijk verbeteren."

Intussen rekenen veel economen er al niet meer op dat de ECB ergens dit jaar de rente iets zal opschroeven. Analisten van Rabobank schrijven in een recent rapport zelfs dat de historisch lage rentetarieven in Europa mogelijk wel eens tot halverwege 2021 kunnen aanhouden. Die prognose is gebaseerd op de huidige economische tegenwind en een verwachte terugval van de Amerikaanse economie in 2020.