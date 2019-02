'KLM-baas tekent compromis over aanblijven'

Ben Smith moet eerst maar eens de macht van de Franse vakbonden breken.

Hij houdt de Fransen te vriend door de forse loonsverhogingen te accepteren. De franse tak moet winstgevender worden. Smith had gedacht om een greep in de kas van KLM te doen. Dit is gelukkig niet gelukt. KLM is de sterkere partij en zou juist meer macht moeten krijgen.