'KLM-baas tekent compromis over aanblijven'

Gepubliceerd op | Views: 702 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - KLM-baas Pieter Elbers mag naar verluidt aanblijven als president-directeur van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Volgens de Franse krant La Tribune heeft Elbers ingestemd met een compromis hierover met de top van moederbedrijf Air France-KLM. Het luchtvaartconcern zelf weigert commentaar te geven.

Het nieuwe voorstel, waarin onder meer sprake is van Elbers herbenoeming, wordt mogelijk dinsdag al gepresenteerd op de bestuursvergadering in Parijs, stellen ingewijden. In het compromis zou de bestaande structuur van de organisatie in tact blijven en Elbers zou tevens worden benoemd tot adjunct-topman bij Air France-KLM, een functie die ook is weggelegd voor het hoofd van luchtvaartmaatschappij Air France.

De laatste tijd leek er een machtsstrijd aan de gang rond de positie van Elbers. De Nederlander zou door de directie van Air France-KLM worden gezien als een lastige sta-in-de-weg bij voorstellen van het moederbedrijf om de structuur te wijzigen. Elbers lag meermaals dwars bij plannen uit Parijs om de autonomie van KLM in te perken.

Ophef

De kwestie zorgde voor veel ophef. De ondernemingsraad en de raad van commissarissen van KLM pleitten voor een nieuwe termijn voor Elbers. Ook de Nederlandse politiek bemoeide zich ermee en personeel van KLM kwam met een petitie om Elbers te behouden. Die werd meer dan 25.000 keer ondertekend.

Met het compromis is alle onrust waarschijnlijk nog niet voorbij. Volgens La Tribune is er nog geen besluit genomen over het benoemen van een hooggeplaatste concerndirecteur in de raad van commissarissen van KLM. Er gaan al een tijdje geruchten dat Air France-KLM-topman Ben Smith dat zou ambiëren. Maar directie en ondernemingsraad van KLM willen niet dat de hoogste baas van het moederbedrijf zich in Nederland ook nog als commissaris met de gang van zaken kan gaan bemoeien. La Tribune stelt dat ook Anne-Marie Couderc, de voorzitter van Air France-KLM, nog een optie kan zijn.