Galapagos presenteert eczeemstudie

Van galapagos in je portefuille word je kerngezond!

Van de week was de aex me te rap af,+ 2,69%,ik kwam niet verder dan +1,8%,allebei mijn toppers,aperam en besi deden het slecht,vandaar!

Rondom de cijfers zie je toch een heel gek spektakel,fondsen die met prachtige cijfers komen,gaan fors onderuit,als ze 10% meer winst gemaakt hebben,is de reaktie,wij hadden gerekend op 15% en,bonk,5% van de koers af en kijk nu naar vopak,de cijfers zijn kommer en kwel,-10%,wat zeggen ze;valt mee,we hadden op -15% gerekend en,dreun,de koers 15% omhoog,goede prestaties worden afgestraft,slechte resultaten beloond!!

Mijn lieve besi ging na een leuk herstel,opnieuw onderuit,dat zal wel mede komen,door het gedeeltelijke afbouw advies van beurswijzer,zij adviseerden,toen besi in 2015 op 12€ stond,om hem hooguit te houden,als je hem had,een dramatisch advies,hij ging daarna 6x over de kop!!

Ook nu geloof ik in bijkoop,het trump belasting voordeel,zal de toch al hoge vraag naar chippies,alleen maar stevig toe doen nemen,ik waag er weer een gokje op;van de zomer stond hij op 38€,ik gaf een koersdoel van 50€,heeft hij het gehaald??

Nu geef ik een driecijferige koers,als we de zomer mogen beleven en er komt geen oorlog of crisis.

Vandaag,men altijdwinsthobby beoefenen,morgen,bijtanken bij het Woord,dat gaat alle aardse schatten ver te boven!!!,maandag kijken of we de herstart van de beurs een leuk vervolg kunnen geven,Sjaloom!!!