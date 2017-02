Overschot lopende rekening eurozone gedaald

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - Het overschot op de lopende rekening van de eurozone is in december gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Dat blijkt uit ramingen die het Europese statistiekbureau Eurostat vrijdag naar buiten bracht.

Het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans, het verschil tussen betalingen aan en ontvangsten uit het buitenland, kwam uit op 31 miljard euro. In november was dat 36,4 miljard euro.

In de gehele Europese Unie kwam het overschot uit op 17,8 miljard euro in vergelijking met 16,2 miljard euro in november.