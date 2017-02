Aegon sluit 2016 af met sterk vierde kwartaal

Gepubliceerd op | Views: 884 | Onderwerpen:

AMSTERDAM (AFN) - Aegon heeft afgelopen kwartaal een flinke winst geboekt, waar een jaar eerder nog verlies werd geleden. De verzekeraar deed vooral goede zaken in Amerika. Daarbij profiteerde Aegon van lagere claims, een hogere rente en een succesvolle kostenbeheersing.

De nettowinst kwam uit op 470 miljoen euro, tegen een verlies van 580 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2015. Gecorrigeerd voor eenmalige posten dikte het resultaat met 27 procent aan tot 554 miljoen euro. Wel was sprake van een lichte terugval van de omzet, van bijna 2,9 miljard naar 2,7 miljard euro. Over heel 2016 hield Aegon netto uiteindelijk 586 miljoen euro winst over, na een tekort onder de streep van 523 miljoen euro een jaar eerder.

Topman Alex Wynaendts is tevreden dat 2016 is afgesloten met sterke vierde kwartaalresultaten. Volgens hem heeft Aegon afgelopen jaar ,,veel vooruitgang geboekt met de uitvoering van onze strategie door groei van onze activiteiten , aanzienlijke kostenbesparingen en verhoging van ons rendement.'' De verzekeraar kondigde begin december nog een nieuwe bezuinigingsronde aan, waarbij circa vijfhonderd banen worden geschrapt in de VS.