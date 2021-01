Farmaceut Bayer wil helpen met productie coronavaccin

LEVERKUSEN (ANP/RTR) - Het Duitse farmacieconcern Bayer onderzoekt of het biotechnoloog CureVac kan helpen bij het produceren van diens experimentele coronavaccin. "We zijn bereid om hiervoor alles uit de kast te halen", heeft Bayer-topman Werner Baumann gezegd tegen de krant Welt am Sonntag. "Dit gaat niet primair om financiële overwegingen, maar om het zo snel mogelijk beschikbaar maken van het vaccin."

Diverse landen in de wereld zijn inmiddels begonnen met het vaccineren van hun bevolking. Maar veel overheden klagen nog over het lage aanbod aan beschikbare doses.

Het vaccin van CureVac is nog niet klaar voor gebruik. Bayer besloot eerder al om de onderneming uit Tübingen te gaan helpen bij het ontwikkelingsproces. Als het vaccin straks wordt goedgekeurd, neemt de Europese Unie 225 miljoen doses af. Brussel heeft een optie op nog eens 180 miljoen doses.

Baumann stelt dat Bayer overweegt om de samenwerking met CureVac uit te breiden zodat deze ook de daadwerkelijke productie van het vaccin zou omvatten. "Met ons productienetwerk in Duitsland en de Verenigde Staten en de bijbehorende doorlooptijd zouden we in principe in staat zijn om vaccins in grotere hoeveelheden te produceren."