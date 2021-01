Koers bitcoin komt tot bedaren na recordopmars

LONDEN (ANP) - Aan de sterke opmars van de bitcoin lijkt voorlopig een einde gekomen. Volgens gegevens van Coinmarketcap, dat verschillende beurzen in de gaten houdt waarop de cryptomunt wordt verhandeld, was de digitale valuta zondag halverwege de middag weer ongeveer evenveel waard als in de eerste week van januari.

Aanvankelijk leek de opmars van de bitcoin zich dit jaar door te zetten. Anderhalve week geleden tikte de cryptomunt nog een absoluut recordniveau aan van meer dan 41.000 dollar. Maar daarna ging de bitcoin stevig onderuit, tot circa 31.000 dollar. De waardedaling van de bitcoin zou volgens kenners met een duurdere dollar te maken hebben, waardoor andere beleggingen minder aantrekkelijk worden. Vervolgens trok de waarde weer aan tot bijna 40.000 dollar, om daarna weer terug te zakken tot zo'n 35.000 dollar.

Mogelijk speelt mee dat president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) zich onlangs kritisch heeft uitgelaten over de bitcoin. Volgens haar gaat het om een "zeer speculatief bezit". Lagarde riep tevens op tot wereldwijde regulering van de bitcoin en benadrukte nogmaals dat de digitale valuta ook door criminelen is gebruikt voor witwaspraktijken.