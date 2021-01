Maaltijdbezorger Deliveroo meer dan 7 miljard dollar waard

Het oppompen voor de beursgang is weer begonnen.



Mijn buurman wil zijn auto ook naar de beurs brengen.

Het is een uniek exemplaar aangezien ik geen andere auto ken met zo een krassen en deuken patroon.



Het is een Toyota Corolla uit 1998 met 321000 km op de teller.

Om de auto beursgang klaar te maken heb ik hem 10 euro geleend zodat hij gewassen kan worden door de overbuurjongen.



Ik krijg die 10 euro uiteindelijk terug en anders 0.0000001% van de auto.



Door deze 'financieringsronde' gezien de voorwaarden is de auto dus nu gewaardeerd op 100 miljoen.



De waarderingen van alle andere autos in de straat zijn nu ook door het dak gegaan want die slechts 10 miljoen is zo goedkoop voor een opel kadet uit 1984 met 430000km op de teller als die andere 100 miljoen waard is volgens een financieringsronde van 10 euro.



Ik maak het natuurlijk belachelijk maar zo werkt het wel.



En dan kan al het andere weer verder verhoogd worden want ze zijn ineens zo relatief goedkoop tov die nog veel belachelijk duurdere concurrent.



Als je brood gaat kopen en een wit brood kost 2.20 en een bruin brood kost 2.40.



En een week later ga je weer en een wit brood kost 20.000 euro en een bruinbrood 24.000 euro dan vraag je je toch ook niet af, waarom is dat wit brood zo goedkoop strong buy koersdoel 22.000 euro?



Nee beide stront duur.



Net als de waardering van aandelen in het algemeen historisch goedkoop wordt gevonden omdat obligaties met negatieve rente natuurlijk historisch helemaal belachelijk duur zijn en aandelen historisch wat minder belachelijk duur maar ga het zeker niet goedkoop noemen om mensen met minder kennis er maar in te lokken met hun zure spaargeld.