Amerikaanse beurzen scherpen records verder aan

Dinsdag begint het proces tegen Trump. Eens zien of de beurzen groen blijven. De week erop, 31 januari Brexit.

Impeachment voor Dummies: Waarom kans op afzetting Trump klein is.De rechtszaak in de Senaat is geen strafrechtelijk, maar een politiek proces. Momenteel hebben de Republikeinen 53 van de senaatszetels in handen, de Democraten 45 en onafhankelijke senatoren (die meestal met de Democraten meestemmen) 2.Voor veroordeling van Trump is een tweederdemeerderheid van de senatoren nodig. Als alle honderd senatoren stemmen, en alle Democraten en onafhankelijken vóór afzetting stemmen, zijn er nog twintig Republikeinse stemmen nodig.Geen van de Republikeinen in de Senaat heeft enige blijk gegeven van een mogelijke ja-stem. Ook bij het aannemen van de articles of impeachment in het Huis bleven alle republikeinse afgevaardigden achter Trump staan.Kans nihil .Beurs ligt er geen eens wakker van.