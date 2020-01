Gepubliceerd op | Views: 351

BUNNIK (AFN) - BAM Wonen gaat voor woningcorporatie Woondiensten Aarwoude woningen verduurzamen. Het project begint dit voorjaar.

In het contract hebben de corporatie en de bouwer vastgelegd dat 104 woningen, die gebouwd zijn in de jaren zestig, volledig energieneutraal gemaakt worden. Financiële details zijn niet verstrekt. Wel is duidelijk dat het om de grootste investering gaat die Woondiensten Aarwoude ooit deed. Niet eerder werden in de gemeente Kaag en Braassem of Nieuwkoop bestaande woningen zo ingrijpend verduurzaamd.