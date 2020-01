KLM en Schiphol houden zich aan beloftes

Gepubliceerd op | Views: 13 | Onderwerpen: luchtvaart

DEN HAAG (AFN) - KLM en Schiphol houden zich aan toezeggingen om geen onderling contact meer te hebben over de groeimogelijkheden van andere luchtvaartmaatschappijen op het vliegveld. Dat constateert toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van een eerste tussentijdse controle. Met de afspraken, die dateren uit 2018 en gelden voor vijf jaar, wordt voorkomen dat KLM mogelijk een voordeel heeft op concurrenten bij het gebruiken van de faciliteiten op de luchthaven.

KLM heeft als grootste Nederlandse luchtvaartmaatschappij regelmatig contact met Schiphol over het gebruik van de luchthaven. Onderzoek uit 2017 wees uit de twee daarbij ook wel eens overlegden over de plannen van Schiphol. Door dergelijke contacten ontstond het risico dat Schiphol niet zelfstandig zijn beleid bepaalde, maar aanpaste aan de wensen van KLM. Daarover was de toezichthouder huiverig, omdat andere luchtvaartmaatschappijen dan mogelijk gedwarsboomd worden in hun groeiplannen.

De ACM ziet overigens nog wel mogelijkheden voor verbetering in de uitvoering van de beloftes. Dan gaat het bijvoorbeeld om bepaalde verslaglegging en de transparantie ten opzichte van andere luchtvaartmaatschappijen. De mededingingswaakhond zal binnen nu en twee jaar een nieuwe controle op de naleving van de toezeggingen uitvoeren.