AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond vrijdagmiddag op winst. Ook de andere Europese graadmeters zaten in de lift. Beleggers trokken zich op aan de aanhoudende recordreeks op Wall Street en meevallende macro-economische cijfers uit China. Op het Damrak was navigatiedienstverlener TomTom een opvallende stijger.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde omstreeks 15.50 uur 0,5 procent hoger op 615,31 punten. De MidKap klom ook 0,5 procent, tot 939,60 punten. Frankfurt, Londen en Parijs gingen tot 1,1 procent vooruit.

Volgens De Telegraaf heeft TomTom een contract gesloten met Huawei over het gebruik van zijn producten op het eigen besturingssysteem dat de Chinese smartphonemaker heeft ontwikkeld. Na het bericht schoot de beurskoers van TomTom zo'n 4 procent omhoog. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet bekend.

ASML

Bij de hoofdfondsen ging ASML 0,1 procent vooruit. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland bevestigde in Het Financieele Dagblad dat Amerika niet wil dat de geavanceerde chipmachines van ASML aan China worden geleverd. Volgens minister voor Buitenlandse Handel Sigrid Kaag maakt het kabinet echter zijn eigen afweging over de kwestie.

Ook Beter Bed (min 4 procent) stond in de schijnwerpers, na een handelsupdate. De beddenverkoper zag de omzet in het vierde kwartaal met 5,1 procent stijgen, exclusief het verkochte Duitse onderdeel Matratzen Concord. Analisten van KBC Securities spraken van een licht teleurstellende omzet en verlaagden het advies voor het aandeel.

Casino

In Parijs ging Casino ruim 5 procent onderuit. Het supermarktconcern is negatiever geworden over de resultaten op de Franse thuismarkt door de aanhoudende protesten over de pensioenhervormingen. Richemont won 5,5 procent in Zürich. Het Zwitserse luxeconcern zag de kwartaalomzet stijgen ondanks de protesten in Hongkong.

De euro was 1,1100 dollar waard tegen 1,1131 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 58,56 dollar. Brentolie steeg 0,1 procent in prijs tot 64,70 dollar per vat.