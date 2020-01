Hogere opening op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten aan de handel begonnen, na de records van een dag eerder. De stemming wordt nog steeds gesteund door optimisme over het Chinees-Amerikaanse handelsakkoord en goede kwartaalresultaten van bedrijven. Daarnaast gaat de aandacht van beleggers op Wall Street uit naar verschillende macro-economische cijfers.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,1 procent hoger op 29.341 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,2 procent tot 3322 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg ook 0,2 procent, tot 9376 punten.

Uit China werd bekend dat de Chinese economie vorig jaar in het traagste tempo is gegroeid in bijna drie decennia. De winkelverkopen en de industriële productie in China namen in de laatste maand van het jaar echter sterker dan verwacht toe.

Schlumberger

Bij de bedrijven opende oliedienstverlener Schlumberger de boeken. De resultaten waren beter dan analisten hadden verwacht en het aandeel Schlumberger won een kleine 2 procent. De distributeur van industriële producten Fastenal (min 0,7 procent) opende ook de boeken, maar kreeg de handen van beleggers niet op elkaar.

Kledingbedrijf Gap kreeg er 0,5 procent bij, door de bekendmaking zich toch niet op te splitsen. Het scheiden van onderdelen is kostbaar en complex en dat beperkt volgens de onderneming de waarde die uit de stap gehaald kan worden.