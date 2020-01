'TomTom sluit deal met smartphonemaker Huawei'

Gepubliceerd op | Views: 260

AMSTERDAM (AFN) - Navigatiedienstverlener TomTom heeft een contract gesloten met Huawei over het gebruik van zijn producten op het eigen besturingssysteem dat de Chinese smartphonemaker heeft ontwikkeld. Dat schrijft De Telegraaf. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet bekend. Na het bericht schoot de beurskoers van TomTom bijna 5 procent omhoog.

Alle apps die voor besturingssysteem HMS worden ontwikkeld kunnen volgens de krant voortaan navigatie- en kaartentechnologie uit de TomTom-stal kunnen gebruiken. Huawei ontwikkelde HMS nadat het bedrijf werd verboden om nog langer belangrijke apps uit het Android-besturingssysteem van Google te gebruiken. Dit was het gevolg van maatregelen van de Amerikaanse regering, die Huawei verdenkt van meewerken aan spionage door de Chinese overheid.