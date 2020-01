'Wall Street scherpt records verder aan'

CNN) Donderdag werd het officieel: het proces van afzetting tegen Senaat tegen president Donald Trump is aan de gang.Hoewel de uiteindelijke uitkomst vooraf bepaald lijkt - het is heel moeilijk om 67 senatoren te zien stemmen voor de verwijdering van Trump - dat betekent niet dat de manier waarop we van hier naar daar komen er niet toe doet en niet potentieel politiek consequent zal zijn.Hoewel 67 stemmen nodig zijn om Trump te verwijderen, worden de regels voor de procedure - inclusief de vraag of getuigen moeten worden opgeroepen - met een eenvoudige meerderheid bepaald. Dat betekent dat elke coalitie van 51 senatoren de wensen van senaats meerderheidsleider Mitch McConnell en, bij uitbreiding, Trump teniet kan doen.Met dat in gedachten, hier is een blik op acht senatoren om in de gaten te houden naarmate het proces vordert. Als er opstanden zullen komen - zelfs kleine - dan is dit waarschijnlijk van iemand in deze groep.* Lamar Alexander (R-Tennessee): Alexander gaat eind dit jaar met pensioen, een beweging waardoor hij eerder op zijn eigen instincten reageert. En die instincten steunen zowel het instituut van de Senaat als de Republikeinse Partij. Geen van deze doelen sluit perfect aan bij Trump's eigen visie.* Susan Collins (R-Maine): Collins heeft als een van de laatste GOP-gemodereerden steun uitgesproken voor het mogen getuigen. Maar onthoud dit over Collins: zij en McConnell hebben een zeer sterke relatie. Denk Brett kavanaugh* Joni Ernst (R-Iowa): Ernst is relatief laag gebleven tijdens haar eerste ambtstermijn. Dat is een goede strategie, gezien het feit dat ze een traditionele swing-staat vertegenwoordigt. Maar het kan moeilijker voor haar zijn om tijdens het proces een aantal moeilijke stemmen te vermijden, stemmen die Democraten, die geloven dat Ernst dit najaar kwetsbaar is, goed in de gaten zullen houden.* Cory Gardner (R-Colorado): Gardner is klaar voor herverkiezing in 2020 in een staat die voor Hillary Clinton ging in 2016. En hij neemt het op tegen een democratische topwerving in de voormalige regering John Hickenlooper. Dat is reden genoeg om van hem te verwachten dat hij manieren zoekt om zijn onafhankelijkheid en matiging in de loop van het proces te tonen.* Doug Jones (D-Alabama): als er een democraat is die Republikeinen kan kiezen voor een van de belangrijkste aankomende stemmen in het proces, dan is het Jones. Na het winnen van een speciale verkiezing in 2017, moet hij dit najaar herverkiesbaar zijn in een staat die zwaar Republikeins is. Zelfs als Jones bijvoorbeeld stemt om de president vrij te spreken, kan hij nog verliezen. Dus, gooit hij politieke berekening uit het raam? Of niet?* Martha McSally (R-Arizona): het onbeleefde antwoord van McSally op een eenvoudige vraag van Manu Raju van CNN op donderdag suggereert de druk die ze in dit proces ondervindt. McSally staat voor herverkiezing in november en staat achter haar Democratische uitdager in polls en fondsenwerving. Bovendien maken Republikeinen zich zorgen over hoe Trump zal presteren in Arizona.* Lisa Murkowski (R-Alaska): Murkowski is misschien wel de gematigde die Collins zichzelf presenteert. Niet alleen stemde Murkowski tegen Kavanaugh, maar ze werd ook herkozen als een inschrijfkandidaat in 2010 na een verlies voor een Tea Party-kandidaat in de primary. Als er een echte onafhankelijk in de Senaat is, is Murkowski het.* Mitt Romney (R-Utah): Romney is, sinds hij vorig jaar naar de Senaat kwam, verreweg de Republikeinse senator die het meest bereid was om Trump en zijn beslissingen in twijfel te trekken. Romney heeft ook uitdrukkelijke steun voor het horen van getuigen - en, in tegenstelling tot veel van zijn collega's, hoeft hij zich geen zorgen te maken over de invloed hiervan op zijn binnenlandse politiek, aangezien hij pas in 2024 een nieuwe termijn krijgt.Het punt: dit proces - en de stemmen die de regels bepalen - zullen een van de belangrijkste momenten zijn in elke carrière van deze senatoren. Behandel de politiek ervan verkeerd en het kan het einde van die carrière betekenen.