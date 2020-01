Schlumberger krimpt op Amerikaanse markt

Gepubliceerd op | Views: 284

HOUSTON (AFN/BLOOMBERG) - De dienstverlener voor de olie-industrie Schlumberger heeft vorig jaar een vrijwel even hoge omzet geboekt als het voorgaande jaar. In Noord-Amerika daalden de inkomsten, met name doordat de vraag naar diensten voor schalie-olie terugliep. Een stijging van de omzet elders compenseerde die daling.

Over heel 2019 boekte Schlumberger een omzet van 32,9 miljard dollar, een fractie hoger dan een jaar eerder. In Noord-Amerika daalden de inkomsten met 10 procent tot 10,8 miljard dollar. Onder de streep noteerde het concern een verlies van 10,1 miljard dollar, mede door een grote afschrijving op goodwill en de waarde van bezittingen in het derde kwartaal.

Om de marges op peil te houden op de Noord-Amerikaanse markt wil Schlumberger daar verder inkrimpen. Daarvoor vormt het concern slechter presterende bedrijfsonderdelen om of stoot het deze af. Eerder sloot het bedrijf al een aantal faciliteiten en sneed het in zijn personeelsbestand in de Verenigde Staten.

In het vierde kwartaal steeg de omzet op jaarbasis tot 8,3 miljard dollar, tegenover 8,2 miljard dollar een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 343 miljoen dollar, tegenover 548 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2018.