KBC Securities verlaagt advies Beter Bed naar hold

AMSTERDAM (AFN) - Analisten bij KBC Securities zien af van hun koopadvies voor Beter Bed na een "licht teleurstellende" omzetcijfers over het vierde kwartaal. Het nieuwe advies bij de Belgische bank is hold.

De kenners noemen de cijfers over het afgelopen kwartaal van Beter Bed redelijk, maar benadrukken dat ze meer hadden verwacht. De beddenverkoper zette in het vierde kwartaal een omzet van 47,6 miljoen euro in de boeken, een stijging van 5,1 op jaarbasis. Over heel 2019 was de omzet uit voortgezette activiteiten 185,6 miljoen euro. Deze viel daarmee op jaarbasis 7,5 procent hoger uit. De cijfers laten zien dat het bedrijfsmodel levensvatbaar is maar dat Beter Bed dit jaar waarschijnlijk niet sneller zal groeien dan vorig jaar, concluderen de marktvorsers.

Een andere reden voor het nieuwe hold-advies bij KBC is dat de kenners geen grote uitslagen verwachten voor de definitieve cijfers over het afgelopen jaar op 17 maart en beleggersdag op 7 mei. Het koersdoel gaat wel omhoog van 2,50 euro tot 3 euro. De analisten merken op dat de aandelenkoers de afgelopen tijd goed aandikte.

ING

ING noemt de resultaten van Beter Bed in lijn met verwachtingen. Daarnaast was de toename in orders een opsteker. Dat wijst op aanhoudende groei dit jaar en laat zien dat het huidige aanbod in de smaak valt bij consumenten in de Benelux, aldus de kenners. ING heeft geen officieel beleggingsadvies op Beter Bed.

Het aandeel Beter Bed stond vrijdag omstreeks 9.40 uur 2,1 procent hoger op 2,96 euro.