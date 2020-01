AEX begint in het groen

Gepubliceerd op | Views: 807

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag in het groen begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met winsten. Beleggers verwerkten de aanhoudende recordreeks op Wall Street en een reeks van macro-economische cijfers uit China. Op het Damrak kwam Beter Bed met een positieve handelsupdate.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,3 procent in de plus op 613,59 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 938,40 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,6 procent.

Beter Bed werd ruim 10 procent meer waard op de lokale markt. De beddenverkoper heeft duidelijk de wind mee nu het afscheid heeft genomen van zijn Duitse activiteiten. Het bedrijf zag de omzet in het vierde kwartaal met 5,1 procent stijgen, exclusief het verkochte onderdeel Matratzen Concord.