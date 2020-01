Jet verkoopt Nederlandse activiteiten aan KLM

Gepubliceerd op | Views: 683 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN/RTR) - De failliete Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways doet zijn Nederlandse activiteiten over aan KLM. Dat meldde Jet in een verklaring bij de Indiase beurstoezichthouder. Daarin werd niet gemeld om welke bezittingen het gaat. Wel meldde Jet dat, als de deal is afgerond, het alleen gaat om de verkoop van onderdelen en dat niet wordt getornd aan de aandeelhoudersstructuur.

Jet was ooit de grootste luchtvaartonderneming van India. Sinds april vorig jaar wordt door Jet als gevolg van de problemen niet meer gevlogen. Dat kostte duizenden mensen hun baan en dreef de vliegtarieven in India op. Onderhandelingen over een reddingsplan met geldschieters, waaronder de State Bank of India, liepen op niets uit.

KLM was voorheen een zogeheten codeshare-partner van Jet. Sinds het faillissement van de Indiase maatschappij heeft KLM zijn vluchtaanbod naar India uitgebreid.

KLM zegt in een reactie een mogelijke overname van een deel van het Jet-netwerk te onderzoeken. KLM en Jet hadden activiteiten tussen India en Schiphol gecombineerd om India te verbinden met Europa en Noord-Amerika. Sinds het faillissement van Jet probeert KLM dit deel van het routenetwerk zoveel mogelijk voort te zetten en te repareren.