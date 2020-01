Kledingbedrijf Gap splitst zich toch niet op

Gepubliceerd op | Views: 246

NEW YORK (AFN) - Het Amerikaanse kledingbedrijf Gap Inc. splitst zich toch niet op. Het scheiden van onderdelen is kostbaar en complex en dat beperkt volgens de onderneming de waarde die uit de stap gehaald kan worden.

Gap was het opsplitsingsproces al begonnen. Het ene bedrijf zou bestaan uit het merk Old Navy. In de andere onderneming, waarvoor de tijdelijke naam NewCo was bedacht, zouden grote merken als Gap en Banana Republic en kleinere als Athleta, Intermix en Hill City worden ondergebracht.

De melding dat Gap zich toch niet opsplitst, kwam op de financiële markten als een verrassing. Enkele maanden terug benadrukte Gap nog dat het achter het plan stond, na de oproep van verschillende analisten om de splitsing af te blazen. Zij wezen destijds op de zwakke omzetten en het abrupte vertrek van toenmalig topman Art Peck.

Gap bevindt zich al enige tijd in zwaar weer. Veel klanten zijn overgestapt naar ketens als H&M en Zara. Robert Fisher, die tijdelijk aan het roer staat van het bedrijf, gaf in een verklaring aan dat Gap zich er nu op gaat richten om de resultaten weer op te krikken. In een verklaring gaf hij aan dat het feestdagenseizoen goed is verlopen en de jaarresultaten een duw in de rug hebben gegeven.