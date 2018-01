ASML en Unilever houden AEX op het droge

Gepubliceerd op | Views: 1.539

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam is woensdag met winst gesloten. Daarmee was de beursgraadmeter een uitzondering in Europa, want de meeste grote beurzen sloten met verlies. De hoofdindex in Amsterdam kreeg een zetje van de winst van chipmachinefabrikant ASML. Kabel- en telecomconcern Altice verloor flink wegens een dreigende verlaging van de kredietwaardigheid en een adviesverlaging.

De AEX-index eindigde 0,4 procent hoger op 563,28 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 845,55 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt werden verliezen tot 0,5 procent geleden.

ASML boekte in het vierde kwartaal van 2017 tegen de verwachtingen in meer omzet dan in de voorgaande periode en steeg daarop 5 procent. Voor 2018 verwacht ASML een verdere toename van de omzet en winstgevendheid. Daarnaast kondigde het bedrijf een aandeleninkoopprogramma aan van 2,5 miljard euro en de benoeming van Roger Dassen tot nieuwe financieel directeur.

Unilever

Unilever steeg 0,6 procent na sterke resultaten van Hindustan Unilever. Het afgelopen kwartaal werden de verkopen verder opgevoerd. Daarmee bleef de Indiase tak van Unilever zijn belangrijkste concurrentie in het land nog ruimschoots voor.

Altice moet rekening houden met een spoedige afwaardering van zijn kredietwaardigheidsrating door S&P. Het telecom- en kabelbedrijf ging om die reden 4,6 procent omlaag bij de hoofdfondsen. Tevens kwam Kepler Cheuvreux met een adviesverlaging voor Altice.

Interserve

In Londen sloot bouwbedrijf Interserve op een verlies van 0,4 procent. Interserve was de grote concurrent van Carillon dat deze week ten onder ging en sommige beleggers vrezen eenzelfde lot voor het bouwbedrijf, maar die vrees kon grotendeels worden weggenomen. Eerder op woensdag stond het aandeel 15 procent lager.

Het Britse modehuis Burberry leverde in Londen ruim 9 procent in door tegenvallende verkoopcijfers in het feestdagenseizoen. In Frankfurt klom webwinkelbedrijf Zalando 4,7 procent na voorlopige jaarcijfers. Volkswagen daalde 1,8 procent, ondanks een recordverkoop in 2017. In Parijs ging supermarktconcern Casino dik 5 procent omlaag, na publicatie van voorlopige jaarcijfers.

De euro was 1,2229 dollar waard, tegen 1,2230 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 64,00 dollar en Brent won ook 0,4 procent tot 69,49 dollar per vat.