Gepubliceerd op | Views: 2.182 | Onderwerpen: banken, Verenigde Staten

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Het boekhoudschandaal bij woonwinkelgigant Steinhoff heeft banken in de VS flink geraakt. Vier van de grootste banken in het land hebben over de laatste maanden van 2017 een schadepost van in totaal ruim 1 miljard dollar in de boeken gezet door afschrijvingen op bedrijfsleningen en andere aan schuld verbonden producten.

Citigroup, de bank die de grootse klap kreeg, nam een voorziening van 370 miljoen dollar. Bank of America is goede tweede met 292 miljoen dollar.

Steinhoff verloor in korte tijd meer dan 90 procent van zijn beurswaarde, nadat het schandaal op 5 december aan het licht kwam. In de nasleep van de affaire verdween praktisch de gehele top van het bedrijf. Om aan geld te komen doet het bedrijf verschillende bezittingen van de hand.

De blootstelling van banken en andere crediteuren aan Steinhoff bedroeg krap een jaar geleden bijna 22 miljard dollar.