Ik kan nog een industrie,die vandaag meters maakt,de chippiesboeren,van groot tot klein vieren ze het asml feest mee.

Er is en blijft natuurlijk een enorme vraag naar die elektronische patat schijfjes,asml verwacht in de toekomst,wachtrijen,voor zijn peperdure euv produktiemachines.

Ook bij mijn digi vriendje zijn de kurken van de champagne flessen gehaald,hij passeerde zelfs even,de 80€,toen kreeg hij toch een beetje hoogte vrees,nochthans is besi 1 van de betere chippers vandaag.

De metalen lijden nog ernstig aan dure euro allergie,of is het lage dollarkoorts,werkt rukonest hier ook niet tegen??

Bij de finanzen zal de schrik van de amerikaanse 4kw cijfers er wel inzitten,er valt een toekomstig belasting snoepje weg.

Hopenlijk gaat uncle niet op de zelfde wijze onderuit als gisteren,maar hervat hij zijn langdurige plusrally.

Nu moet ik eerst een nieuw batterijtje voor mijn horloge halen,want hoewel daar ook al chippen in zitten,moet de batterij toch wel stroom leveren,waarschijnlijk lopen we over 5 jaar allemaal met een zonnepaneel klokje om,dan hebben we die milieu belastende batterijen ook niet meer nodig,dat de chippies u wel mogen smaken!!!