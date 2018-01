Gepubliceerd op | Views: 1.314

CHARLOTTE (AFN) - De winst van Bank of America is in het vierde kwartaal 2017 bijna gehalveerd, door een buitengewone last van 2,9 miljard dollar als gevolg van de Amerikaanse belastinghervormingen. De nettowinst bedroeg 2,4 miljard dollar, tegen 4,5 miljard dollar een jaar eerder.

De omzet steeg met 2 procent tot 20,4 miljard dollar. De bank verstrekte meer leningen aan consumenten en bedrijven en profiteerde van de hogere rente in de Verenigde Staten. Wel moest Bank of America een afschrijving van 292 miljoen dollar op een bedrijfslening in de boeken zetten, naar verluidt voor het in financiële problemen verkerende winkelconcern Steinhoff. Ook andere grote Amerikaanse banken zouden daar verliezen op hebben geleden.

Over heel 2017 steeg de winst naar 18,2 miljard dollar, van 17,8 miljard dollar in 2016. De omzet bedroeg 87,4 miljard dollar. Topman Brian Moynihan sprak van solide resultaten voor het financiële concern.