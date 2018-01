Goede beursdag voor ASML op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 1.609

AMSTERDAM (AFN) - De beurs in Amsterdam ging woensdag licht omhoog, terwijl de beurzen elders in Europa rode cijfers lieten zien. Chipmachinefabrikant ASML was een uitblinker op Beursplein 5 na de bekendmaking van resultaten. Kabel- en telecomconcern Altice ging echter fors omlaag na een adviesverlaging en een dreigende verlaging van de kredietwaardigheid.

De AEX-index noteerde richting het middaguur 0,2 procent hoger op 562,29 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 846,23 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt werden verliezen tot 0,3 procent geleden.

ASML was veruit de sterkste stijger in de hoofdindex met een plus van 4,8 procent. Het bedrijf boekte in het vierde kwartaal van 2017 tegen de verwachtingen in meer omzet dan in de voorgaande periode. Voor 2018 verwacht ASML een verdere toename van de omzet en winstgevendheid. Daarnaast kondigde ASML een aandeleninkoopprogramma aan van 2,5 miljard euro en de benoeming van Roger Dassen tot nieuwe financieel directeur.

Altice

Altice ging 6,5 procent onderuit bij de hoofdfondsen. Kredietbeoordelaar S&P gaat de kredietwaardigheid van het concern onder de loep nemen, met mogelijk een afwaardering tot gevolg. Volgens S&P zal het afsplitsen van de Amerikaanse divisie de ,,schaal, diversiteit en groeivooruitzichten" voor Altice verzwakken. Tevens kwam Kepler Cheuvreux met een adviesverlaging voor Altice.

In Londen was er aandacht voor uitgeef- en eventmanagementconcern Informa, dat zijn rivaal UBM wil overnemen. Informa zakte 9,6 procent, terwijl UBM bijna 11 procent steeg. Het Britse modehuis Burberry leverde 7,4 procent in door tegenvallende verkoopcijfers in het feestdagenseizoen.

GKN

In de Britse hoofdstad keken beleggers ook naar GKN, het moederbedrijf van Fokker. GKN (plus 0,2 procent) heeft een verhoogd overnamebod ontvangen van Melrose Industries (min 1,7 procent) ter waarde van 7,4 miljard pond. Eerder sloeg GKN een overnamebod van Melrose af.

In Frankfurt klom webwinkelbedrijf Zalando 3 procent na voorlopige jaarcijfers. Volkswagen daalde 0,9 procent, ondanks een recordverkoop in 2017. In Parijs ging supermarktconcern Casino 5,8 procent omlaag, na publicatie van voorlopige jaarcijfers.

De euro was 1,2243 dollar waard, tegen 1,2230 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 63,36 dollar en Brent daalde 0,8 procent tot 68,58 dollar per vat.