Investeerder Egeria stapt in Nooteboom Textiles

AMSTERDAM (AFN) - Investeringsbedrijf Egeria neemt een meerderheidsbelang in stoffengroothandel Nooteboom Textiles. Dat werd woensdag bekendgemaakt zonder aan te geven hoeveel er voor het belang wordt betaald. De familie Nooteboom houdt een ,,significant aandeel'' in de onderneming.

De groothandel Nooteboom Textiles werd in 1852 opgericht en is gespecialiseerd in stoffen voor dames- en kinderkleding. Naar eigen zeggen is de onderneming marktleider in Europa. Het bedrijf is actief in meer dan vijftig landen en heeft circa 85 mensen in dienst.

Egeria zegt Nooteboom te zullen ondersteunen bij verdere internationale uitbreiding en de uitvoering van de digitale strategie. Ook wil het helpen bij uitbreiding naar andere segmenten, zoals textiel voor woningdecoratie.