Vopak peilt interesse Duitse LNG-terminal

Gepubliceerd op | Views: 793 | Onderwerpen: Duitsland

ROTTERDAM (AFN) - De joint venture van Vopak, Gasunie en Oiltanking die een LNG-terminal wil bouwen in Duitsland, gaat de belangstelling peilen bij andere investeerders om mee te doen aan het beoogde project. Ook wordt de vraag bij potentiële klanten in kaart gebracht. Dat maakten de partijen woensdag bekend.

De drie bedrijven kregen vorig jaar toestemming van de Europese Commissie om samen te werken aan een terminal waar schepen met vloeibaar gemaakt aardgas kunnen laden en lossen, en waar de brandstof kan worden opgeslagen. Het moet de eerste faciliteit op dat gebied worden in Duitsland.

Momenteel bekijken de partijen een locatie in Brunsbüttel, aan de monding van de rivier de Elbe. De nabijheid van de haven van Hamburg en de industrie die zich in dat gebied bevindt, maken dat een aantrekkelijke plek. Via het Kielkanaal zijn van daaruit ook de Scandinavische en Baltische staten goed bereikbaar.

Of het project doorgaat, is mede afhankelijk van de uitkomsten van het marktonderzoek dat nu is begonnen. Een definitief besluit daarover wordt in 2019 verwacht.