Eventmanager Informa wil rivaal UBM overnemen

Gepubliceerd op | Views: 586

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Uitgeef- en eventmanagementconcern Informa wil rivaal UBM overnemen. Daarover zijn de twee branchegenoten van RELX-onderdeel Reed Exhibitions onderhandelingen gestart.

Informa is bereid voor elk aandeel UBM 1083 eigen aandelen plus 163 pence neer te leggen. Dat zou neerkomen om een premium van 30 procent boven UBMs slotkoers van maandag, voordat de eerste berichten over de gesprekken naar buiten kwamen. Dinsdag kreeg UBM er al ruim 5 procent aan beurswaarde bij, waardoor de marktwaarde aandikte tot zo'n 3,1 miljard pond (3,5 miljard euro).

UBM en Informa zijn beide grote spelers in de Londense eventmanagementwereld. Jaren geleden waren de twee ook al met elkaar in gesprek over een krachtenbundeling. Die fusiepogingen liepen echter spaak in 2008. Het is nog niet zeker of ze er dit keer wel samen uitkomen.

Het aandeel Informa zakte woensdag kort na de openingsbel op de beurs in Londen ruim 5 procent. UBM won meer dan 15 procent.