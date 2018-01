Resultaten ASML 'belachelijk sterk'

Gepubliceerd op | Views: 5.821

AMSTERDAM (AFN) - Aan het succesverhaal van ASML lijkt geen einde te komen. De resultaten over het vierde kwartaal onderstrepen dat het op alle fronten ontzettend goed gaat met de toeleverancier aan de chipindustrie, aldus analist Jos Versteeg van InsingerGilissen.

ASML behaalde afgelopen jaar een recordomzet van ruim 9 miljard euro, een kwart meer dan in 2016. In het vierde kwartaal overtrof het bedrijf ook de eigen verwachtingen, doordat verscheidene klanten orders voor nieuwe productiemachines naar voren haalden. ,,De economie blijft hard groeien, en ASML blijft een cyclisch bedrijf dat daar volop van profiteert'', aldus Versteeg.

De sterker dan verwachte verkopen in het vierde kwartaal gaan ook niet ten koste van de groeivooruitzichten voor dit jaar. ,,Je zou kunnen denken dat ze alvast een hap uit de koek voor 2018 hebben genomen, maar die is er niet kleiner door geworden'', zei Versteeg, die rekent op weer een dubbelcijferige groei.

Uitstekende gezondheid

Analist Neil Campling van Mirabaud noemt de resultaten van ASML in een commentaar ,,belachelijk sterk''. Dat bewijst volgens hem dat de halfgeleiderindustrie nog altijd in uitstekende gezondheid verkeert. Bovendien gaat 2017 volgens Campling de boeken in als het jaar waarin ASML eventuele twijfels over EUV definitief wist weg te nemen.

Het aandeel ASML stond woensdag kort na de openingsbel bovenaan de AEX-index, met een plus van 3,8 procent op 3,74 euro.