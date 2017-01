'Fusie Lufthansa en Etihad op tafel'

Gepubliceerd op | Views: 399

FRANKFURT (AFN) - Lufthansa stond dinsdag in de schijnwerpers op de beurs in Frankfurt. Volgens de Italiaanse krant Il Messagero is de Arabische branchegenoot Etihad bereid een belang van 30 tot 40 procent te nemen in de Duitse luchtvaartgroep. Er zou zelfs worden gesproken over een fusie.

Het dagblad vertelde er niet bij hoe het aan de informatie is gekomen, maar het bericht prikkelde de fantasie van beleggers. Zij zetten het aandeel Lufthansa tot wel 7 procent hoger. Etihad en Lufthansa sloten in december een samenwerkingsovereenkomst.

Ook andere luchtvaartaandelen liftten mee op de fusiespeculaties. In Amsterdam en Parijs kreeg Air France-KLM er 1,4 procent bij en in Londen werden de prijsvechters easyJet en Wizz Air respectievelijk 1,7 en 2,4 procent meer waard.