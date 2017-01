Winst Morgan Stanley springt omhoog

Gepubliceerd op | Views: 367

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse bank Morgan Stanley heeft in het vierde kwartaal van 2016 de winst sterk zien stijgen in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die het financiële concern dinsdag naar buiten bracht.

De nettowinst bedroeg krap 1,7 miljard dollar, tegen 908 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet ging met 17 procent omhoog tot 9 miljard dollar. Morgan Stanley deed goede zaken met de handel in obligaties en aandelen en met het adviseren bij fusies en overnames van bedrijven. Ook op gebied van vermogensbeheer kende de bank een sterk kwartaal.

Over heel 2016 kwam de winst uit op 6 miljard dollar met 34,6 miljard dollar aan inkomsten.