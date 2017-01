Nikkei levert stevig in

Gepubliceerd op | Views: 533

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag met verlies de handel uitgegaan. Beleggers reageerden onder meer op stabiele groeicijfers van de industrie in Japan. Zorgen over een al dan niet harde brexit en onzekerheid over het beleid waar de aanstaande president van de Verenigde Staten Donald Trump voor staat, drukte het sentiment.

De toonaangevende Nikkei-index eindigde de sessie 1,5 procent lager op 18.813,53 punten. De yen won aan waarde, doordat de munt in onzekere tijden alom als veilige haven wordt beschouwd. Dat zette ook druk op koersen van exporterende bedrijven zoals Toyota (min 1,6 procent) en Yamaha Motor (min 2,8 procent).

Elders in het Verre Oosten was het beeld gemengd..De All Ordinaries in Sydney leverde 0,8 procent in, terwijl de Kospi in Seoul de dag afsloot met een winst van 0,4 procent. Dat dankte de index vooral aan de koerswinst van 0,8 procent van zwaargewicht Samsung. De Hang Seng index noteerde tussentijds 0,5 procent hoger.