Fed laat rente en opkoopprogramma obligaties ongemoeid

WASHINGTON (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Federal Reserve heeft de Amerikaanse rente ongemoeid gelaten. Die beslissing kwam niet als een verrassing aangezien de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten eerder al meldde dat de rente nog zeker tot en met 2023 dicht bij nul zou blijven. Aan het opkoopprogramma voor obligaties en gebundelde hypotheekschulden werd ook niet getornd. Dit omdat de vooruitzichten, mede door de uitrol van coronavaccins, voor volgend jaar beter zijn.

Het belangrijkste Amerikaanse rentetarief staat tussen de 0 en 0,25 procent. De Federal Reserve mikt op een gemiddelde inflatie van 2 procent gedurende langere tijd en 'maximale werkgelegenheid' voordat de rente weer omhoog gaat. Hetzelfde geldt nu ook voor de opkoop van obligaties. Daar wordt pas aan getornd als sprake is van "substantiële verbetering" met betrekking tot de inflatie en de werkgelegenheid.

Het is voor het eerste dat de Fed een stip op de horizon zette als het gaat om het opkoopprogramma. Tot nog toe repte de Fed over de "komende maanden" zonder daarbij een reeks economische voorwaarden aan te verbinden. Vanwege de verbeterde vooruitzichten is het volgens de Fed niet nodig om het obligatieopkoopprogramma uit te breiden. Veel kenners hielden hier wel rekening mee, omdat daarmee direct hulp wordt geboden aan economie. Zeker omdat het nog maanden zal duren om de impact van het vaccin te merken.

Steunprogramma's

De bankenkoepel zal een aantal steunprogramma's tot en met september volgend jaar uitbreiden. Zo blijft de Fed contant geld in de financiële markten pompen om daarmee een recessie te bestrijden. Volgens de Fed dienen dollars op markten wereldwijd als een belangrijke stok achter de deur voor liquiditeit.

Voor volgend jaar rekent de Fed op een economische groei in de VS van 4,2 procent, waar bij een eerdere raming van 4 procent groei werd uitgegaan. Daarbij werd de verwachte werkloosheid bijgesteld naar 5 procent van de beroepsbevolking tegen een eerdere schatting van 5,5 procent.