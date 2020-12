Wall Street in afwachting rentebesluit Fed

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de sessie dicht bij de slotstanden van een dag eerder. Beleggers zijn in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve, terwijl ook tegenvallende cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen worden verwerkt. De hoop op een snelle deal over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie blijft ook de gemoederen bezighouden.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent lager op 30.127 punten. De brede S&P 500 won een fractie tot 3696 punten en de Nasdaq kreeg er 0,3 procent bij tot 12.628 punten.

De beleidsmakers van de Amerikaanse koepel van centrale banken zullen de rente naar verwachting ongemoeid laten. Economen denken dat de Fed mogelijk wel zijn opkoopprogramma vergroot om zo de Amerikaanse economie te steunen, al is daar ook niet iedereen van overtuigd. De Fed dringt er al enkele maanden bij de Amerikaanse politiek op aan om met meer coronasteun voor bedrijven en burgers te komen. Daar wordt nog altijd over onderhandeld zonder dat er een akkoord is. Veel aandacht zal uitgaan naar de toelicht van Fed-preses Jerome Powell.

Handelsakkkoord

Verder werd bekend dat de Britten een handelsakkoord sloten met de VS. De overeenkomst stelt de landen in staat om te blijven samenwerken bij de bestrijding van douanedelicten door het delen van informatie en ervaringen.

Winkelbedrijven als Macy's en Kohl's verloren tot 4 procent. Eerder kwam het nieuws naar buiten dat de Amerikaanse winkelverkopen in november sterker waren gedaald dan verwacht. Daarnaast werd het cijfer voor oktober neerwaarts herzien.

Boeing

Boeing verloor 1 procent. De vliegtuigmaker schort salarisverhogingen en andere uitkeringen aan personeel voor volgend jaar op, althans voor de meeste werknemers, managers en leidinggevenden. Dit omdat de onderneming in zwaar weer zit door de kwestie rond de 737 MAX en de coronacrisis. Wel kende Boeing het leeuwendeel van zijn werknemers een bonus in aandelen toe.

Wietproducenten Aphria en Tilray maakte bekend te gaan fuseren. Aphria won daarop 3,2 procent en Tilray dikte 23 procent aan. Verder profiteerde Twitter (plus 2,7 procent) van een adviesverhoging door JPMorgan Chase. De bank verwacht dat de advertentie-inkomsten van het socialmediabedrijf zullen gaan stijgen.

De euro was 1,2172 dollar waard, gelijk aan het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 47,72 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 51,01 dollar per vat.