Boeing schort salarisverhoging op maar deelt aandelen uit

SEATTLE (AFN/RTR) - Vliegtuigmaker Boeing schort salarisverhogingen en andere uitkeringen aan personeel voor volgend jaar op, althans voor de meeste werknemers, managers en leidinggevenden. Dit omdat de onderneming door de coronacrisis en de afwikkeling van de kwestie rond de 737 MAX in zwaar weer zit. Wel kende Boeing werknemers, met uitzondering van onder andere leidinggevenden en ingenieurs een eenmalige bonus in aandelen toe.

De boodschap werd via een memo aan werknemers medegedeeld. Topman Dave Calhoun stelt dat het bedrijf toe is aan een "volgend hoofdstuk", waarmee hij indirect verwees naar de problemen bij het bedrijf.

Allereerst was er de nasleep van de rampen met de Boeing 737 MAX. Dat toestel bleef uit veiligheidsoverwegingen anderhalf jaar aan de grond na twee dodelijke rampen in korte tijd. Het toestel moest worden aangepast, en pas sinds kort is er duidelijkheid over de update waarmee de vliegtuigen weer de lucht in mogen. Daarbovenop kwam de coronacrisis die luchtvaartbedrijven wereldwijd keihard raakte. Veel bestelling bij Boeing werden opgeschort of geannuleerd.

737 MAX

Boeing maakte onlangs nog bekend de productie van zijn 787 Dreamliner voor de vierde keer in 18 maanden tijd terug te brengen. Dit nadat het de vliegtuigmaker niet was gelukt om toestellen te kunnen leveren door productieproblemen en vertragingen als gevolg van de crisis.

De 737 MAX zal naar verwachting later deze maand weer door het Amerikaanse luchtruim vliegen nadat eerder al vluchten met het toestel in Brazilië en Mexico werden hervat. Eind oktober zei Boeing dat het ongeveer 30.000 banen zou schrappen om tegen eind 2021 een personeelsbestand van ongeveer 130.000 mensen te hebben. Dat zijn er duizenden meer dan eerder was gemeld.

Volgens Calhoun zal het luchtvaartverkeer dit jaar op ongeveer 30 tot 35 procent van het niveau uit van 2019 komen. De terugkeer naar de niveaus van voor de crisis duurt nog zeker drie jaar.