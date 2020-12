Grootste deel PostNL-punten in winkels blijft open

Dankzij PostNL en DHL gaat het leven nog door in de huiskamers. Onlineshoppen heeft zich definitief gevestigd. Doe maar even aardig tegen uw bezorger aan de deur zou ik zeggen met deze hoge volumes.



>2/3 omzet PostNL komt uit pakketten in Benelux (marktleider) en PostNL gaat weer goed dividend (~18-20 cent) geven. Alle bleaders uit het buitenland zijn inmiddels verkocht. Nu nog de naam veranderen naar het spreekwoordelijke ‘PakketBenelux’.