'Disney-voorzitter in de running voor ambassadeurspost China'

WASHINGTON (AFN) - Disney-voorzitter Bob Iger wordt mogelijk de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in China. Ook zou het kunnen dat aankomend president Joe Biden hem in die rol in Londen posteert. Dat melden bronnen aan The Hollywood Reporter.

Iger schermde eerder met het idee om een gooi te doen naar het presidentschap dit jaar. Nu gaat hij mogelijk alsnog in de publieke sector aan het werk. Als hij instemt met de nieuwe functie dan komt er een eind aan een dienstverband van 25 jaar bij het entertainmentconcern. Hij kondigde in februari nog aan zijn rol als topman in te wisselen voor die van voorzitter.

Iger was sinds 2005 de hoogste baas bij Disney. Onder zijn bewind werd onder meer Lucasfilm overgenomen, waardoor Disney de rechten op de Star Wars-franchise en Indiana Jones in handen kreeg. Iger is ook de grote man achter het inlijven van de entertainmenttak van 21st Century Fox, waarmee tientallen miljarden dollars gemoeid waren.

Woordvoerders van zowel Biden als Disney weigerden op de geruchten in te gaan. Iger zei begin december dat hij een positie in de regering-Biden zou overwegen, mits het de juiste rol zou zijn. Hij zou eind volgend jaar de deur bij Disney sowieso achter zich dicht trekken.