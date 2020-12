Alitalia praat met Air France-KLM over samenwerking

quote: andre68 schreef op 16 december 2020 17:14:

Samen aan de grond

hahahhhhaaaa.Allitalia is wel een template, een voorbeeld daar het al >10 jaar aan het staatsinfuus zit, KLM kan daar veel van leren.Zet KLM onder de staatsbegroting, zeg de komende 5 jaar maximaal, naar gelang de omstandigheden.Stel dat er per jaar 6-8 miljard euro bijgestort moet worden, soit! dan heb je als klein landje(want dat zijn wij natuurlijk) wel een wereldwijd dekkend netwerk.AF: zelfde concept, sterker nog! ze zitten al aan een blijvend infuus.De hele wereld is nu code oranje, iedereen mag bij terugkomst Schiphol in quarantaine.Rutte: "ga tot half maart 2021 niet reizen "Alle risicos zijn door deze woorden afgedekt, geen terughaal acties van vakantiegangers of overwinteraars.Het wordt een lange winter voor onze "Nationale Trots"