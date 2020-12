Wall Street begint met kleine uitslagen

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsdag begonnen. De hoop op een snelle deal over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie blijft de gemoederen bezighouden. Verder zijn de markten in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve, terwijl ook tegenvallende cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen worden verwerkt.

De leidende Dow-Jonesindex stond in de vroege handel 0,1 procent lager op 30.166 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie tot 3693 punten en de Nasdaq kreeg er 0,1 procent bij tot 12.600 punten.

De Fed beslist woensdag voor de laatste keer dit jaar over de rentestanden in de VS. De beleidsmakers van de Amerikaanse koepel van centrale banken laten de rente naar verwachting ongemoeid, maar gaan mogelijk wel het opkoopprogramma vergroten om zo de economie verder te steunen. De Fed dringt er al enkele maanden bij de politiek op aan om met meer coronasteun voor bedrijven en burgers te komen. Fed-voorzitter Jerome Powell geeft een toelichting op het rentebesluit.

Winkelbedrijven

Winkelbedrijven als Macy's, Kohl's en Best Buy stegen tot 1,4 procent ondanks het nieuws dat de Amerikaanse winkelverkopen in november sterker waren gedaald dan verwacht. Daarnaast werd het cijfer voor oktober neerwaarts herzien.

Verder is de aandacht gericht op cannabiskwekers na de bekendmaking dat de wietproducenten Aphria en Tilray gaan fuseren tot een bedrijf met een waarde van 3,8 miljard dollar. Aphria won 2 procent en Tilray dikte 17 procent aan. Verder profiteerde Twitter (plus 4,5 procent) van een adviesverhoging door JPMorgan Chase. De bank verwacht dat de advertentie-inkomsten van het socialmediabedrijf zullen gaan stijgen, na de daling eerder dit jaar door de crisis.